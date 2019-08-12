Происшествия

Из-за курения произошел пожар в квартире на Коммунальной в Пскове

18 августа в 10.07 произошел пожар в жилом доме в деревне Неелово-2. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном управлении МЧС, в жилом доме сгорела по всей площади кровля. Причина пожара - замыкание электропроводки в телевизоре. Спасен один человек, погибших нет.

В 12.40 18 августа поступило сообщение о возгорании в бане в Великолукском районе в СНТ «Берендей». В бане огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 6 кв. м. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Погибших и пострадавших нет.

В 14.18 18 августа пожар произошел в квартире в Пскове на улице Коммунальная, 56а. В однокомнатной квартире выгорел балкон, закопчена кухня и коридор по всей площади. В соседней квартире, расположенной выше, закопчен балкон и кухня, на балконе сгорела оконная рама. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении неустановленного лица. Эвакуировано пять человек.