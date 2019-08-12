Происшествия

Трое жителей Красногородского района осуждены за попытку выкрасть из частного дома металлические изделия

Прокуратурой Красногородского района поддержано государственное обвинение в отношении 3 местных жителей, которые совершили покушение на кражу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе судебного следствия установлено, что 1 мая 2019 года жители Красногородского района в целях хищения металлических изделий для сдачи в пункт приема металлолома и получения в последующем денежных средств, разбив окно, проникли в дом мужчины, также проживающего в Красногородском районе. Найдя в доме металлические изделия, они совместно также через окно извлекли их на улицу и хотели погрузить в автомобиль, принадлежащий одному их мужчин, для того, чтобы отвезти их в пункт приема металлолома. Вместе с тем они не смогли довести свой преступный умысел до конца, поскольку в этот момент были застигнуты потерпевшим, который сразу же вызвал полицию.

С учетом позиции государственного обвинителя, учитывая данные о личностях подсудимых, наличие смягчающих наказание обстоятельств, судья Пыталовского районного суда назначил наказание подсудимым в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор не обжалован и вступил в законную силу.