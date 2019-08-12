Происшествия

В Красногородском районе мужчина осужден за незаконное проникновение в дом знакомых

Прокуратурой Красногородского района поддержано государственное обвинение в отношении мужчины, проживающего в поселке Красногородск, который совершил незаконное проникновение в жилище против воли проживающих в нем лиц.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе судебного следствия установлено, что 17 февраля 2019 года у мужчина, находясь рядом с домом своих знакомых, решил проникнуть в этот дом для того, чтобы переночевать и допить принесенное с собой спиртное. Увидев, что входная дверь в дом закрыта на запорное устройство, он сорвал руками металлический лист, которым было закрыто окно веранды. Через освободившееся окно веранды он проник в ее помещение, после чего непосредственно прошел в сам дом.

Кроме того, в ходе судебного следствия также было установлено, что в мае 2019 года мужчина Пыталовским районным судом был осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище), и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

С учетом позиции государственного обвинителя, учитывая рецидив преступлений, мировой судья судебного участка № 6 Красногородского района за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), назначил наказание подсудимому в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10 % из заработка в доход государства. Вместе с тем, поскольку данное преступление было совершено до вынесения в мае 2019 года приговора Пыталовского районного суда (по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), наказание в виде 6 месяцев исправительных работ на основании ч. 1 ст. 71 УК РФ заменено на 2 месяца лишения свободы.

Таким образом, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ Мировой судья судебного участка № 6 Красногородского района по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно определил наказание подсудимому в виде 1 года 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не обжалован и вступил в законную силу.