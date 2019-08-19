Происшествия

Опознан мужчина, обнаруженный в реке Великой в Пскове

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области рассказали о псковиче, труп которого обнаружен в реке Великой, недалеко от моста Александра Невского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального следственного управления СКР, тело увидел 18 августа около 8:00 выгуливавший собаку местный житель.

Источник: Google Maps

«Погибший - мужчина 1986 года рождения, сотрудник сети магазинов-ритейлеров, торгующих бытовой техникой», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в управлении отметили, что назначена медицинская экспертиза, с помощью которой удастся выявить причины смерти и другие обстоятельства происшествия.