Происшествия

В Великих Луках задержан несовершеннолетний, подозреваемый в краже из магазина

В понедельник, 19 августа, около 11:50 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что в Великих Луках из магазина на площади Калинина совершена кража.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 13-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства молодой человек передан сотрудникам полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.