Происшествия

Жителя Куньи обвиняют в причинении телесных повреждений сожительнице и защитившему ее полицейскому

Великолукским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ч.1 ст.318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении, по версии следствия, в ночь на 13 июня 2019 года в п.Кунья обвиняемый, испытывая чувство злости по отношении к сожительнице, которая решила прекратить с ним отношения и попросила покинуть ее жилище, стал душить потерпевшую сперва двумя руками, а затем надавив локтем на шею, вызывая тем самым механическую асфиксию, пока последняя не упала на пол в результате потери сознания из-за нехватки кислорода.

Когда этой же ночью на место происшествия по сообщению о семейном скандале прибыл полицейский, предполагаемый злоумышленник напал на него и ударил кулаком по лицу, причинив телесное повреждение.

В настоящее время к обвиняемому продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.