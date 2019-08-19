Происшествия

В Великих Луках перед судом предстанет мужчина по обвинению в оскорблении полицейских

Следственным отделом по городу Великие Луки следственного управления СК РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении, по версии следствия, в конце мая 2019 года в городе Великие Луки обвиняемый пришел в гости к знакомой, где стал употреблять спиртные напитки, после чего устроил дебош, в связи с чем на место скандала был вызван наряд полиции. Препятствуя разбирательству по делу об административном правонарушении, он высказал в адрес прибывших полицейских оскорбительные слова и выражения.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.