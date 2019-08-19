Происшествия

Стали известны подробности пожара, унесшего жизни двух людей

На пожаре в деревне Горожане в Новосокольническом районе погибли 48-летняя женщина и мужчина, возраст которого неизвестен. По предварительной версии, причиной возгорания в доме, отключенном от электроснабжения, могло стать нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из источников в следственных органах.

Как сообщалось ранее, в 00.40 19 августа поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Горожане в Новосокольническом районе. В результате пожара сгорел жилой дом. Спасатели обнаружили двоих погибших.

Фото: Следственное управление СК РФ по Псковской области