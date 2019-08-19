Происшествия

15 великолучан будут судить за серию мошенничеств с маткапиталом

Заместителем прокурора Псковской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятнадцати жителей города Великие Луки, обвиняемых в совершении серии мошенничеств с материнским капиталом.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе предварительного расследования установлено, что на протяжении 2012-2016 годов обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершали незаконные действия по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала.

Разработанная преступная схема заключалась в предоставлении территориальным органам Пенсионного Фонда Российской Федерации заведомо ложных сведений о якобы приобретенном жилье, которое фактически контролировалось преступниками и не использовалось для улучшения жилищных условий получателей капитала.

Незаконно полученные денежные средства распределялись между участниками преступной группы.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция ч.3 ст.159.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.