Происшествия

Крупную партию «Чедера» вернули в Польшу сотрудники псковского Россельхознадзора

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на складе временного хранения в Пыталовском районе запрещён ввоз 17,3 тонн польского сыра в ассортименте. Импортная продукция следовала автомобильным транспортом из польского города Остроленка в адрес предприятия, зарегистрированного в Республике Казахстан.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, при проведении ветеринарно-санитарного досмотра в грузовом отсеке автомобиля инспекторами Управления был выявлен плавленый сыр «Чедер» в ломтиках, произведённый не заявленным в ветеринарном сертификате страны-экспортёра предприятием Польши. Кроме того, на товарной и индивидуальной упаковке продукции, общим весом 330,56 килограммов, отсутствовала дата выработки.

Ввоз 17,3 тонн сыра в ассортименте на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза.