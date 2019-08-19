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Уголовный срок может получить псковский предприниматель за незаконную продажу алкоголя

Сотрудниками отдела по исполнению административного законодательства полиции УМВД России по городу Пскову выявлен факт незаконной розничной продажи алкогольной продукции на территории города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Установлено, что 29-летний индивидуальный предприниматель около 2 месяцев назад открыл магазин белорусских товаров на Крестовском шоссе. На витрине среди продуктов питания был выставлен также ассортимент алкоголя. Этот факт и стал причиной обращения жителей близлежащих домов в полицию.

После первой проверки торговой точки полицией бизнесмен получил административный штраф, однако, нарушения не исправил и продолжил незаконную продажу алкоголя. Во время второго визита сотрудники ОИАЗ УМВД России по городу Пскову зафиксировали факт повторной розничной реализации алкогольной продукции без лицензии. Согласно законодательству Российской Федерации, индивидуальный предприниматель просто не может получить подобный документ. Владелец торговой точки также не смог предоставить стражам порядка сопроводительные документы и сертификаты на реализуемую спиртосодержащую продукцию. Подобное правонарушение влечет наложение административного штрафа.

По данному факту полицией проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную незаконную продажу алкогольной продукции.