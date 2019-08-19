Происшествия

В Щиглицах пскович похитил мобильный телефон у женщины под предлогом послушать музыку

Вечером 19 августа в полицию обратилась псковичка. Женщина рассказала, что около 17 часов она ждала автобус на остановке в деревне Щиглицы Псковского района. К ней подошел неизвестный. Мужчина увидел в руках собеседницы мобильный телефон и попросил взять его в руки, чтобы послушать музыку. А когда получил желаемое, похитил телефон и скрылся, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службае УМВД России по Псковской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Псковскому району установили подозреваемого в хищении - 27-летнего молодого человека, проживающего в деревне Малая Листовка. Мужчина не работает. При проверке выяснилось, что ранее он уже был судим за кражу. А в ходе обыска у подозреваемого изъят мобильный телефон, в содеянном он признался.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации.