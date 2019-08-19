Происшествия

Полицией выявлен факт уклонения от уплаты налогов на 6 млн рублей директором великолукского предприятия

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт уклонения от уплаты налогов генеральным директором одного из великолукских предприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, подозреваемый предоставил в налоговые органы ложные сведения, в результате чего в бюджет не поступило более 6 миллионов рублей.

В настоящее время следователями Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов».

Проводятся следственные мероприятия.