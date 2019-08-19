Происшествия

Жилой дом горел в Печорском районе из-за замыкания электропроводки

Жилой дом горел в Печорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС, 20 августа в 16:32 поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Малые Видовичи. В результате пожара сгорел жилой дом. Предположительная причина пожара - короткое замыкание проводки внутри дома.

В 16:47 20 августа поступило сообщение о возгорании гаража в Великих Луках на улице Чапаева. В результате пожара металлический гараж выгорел изнутри. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Погибших и пострадавших нет.