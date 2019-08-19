Происшествия

Более 19 тонн ячменного солода из Бельгии запретили ввозить в Псковскую область

В минувшие выходные должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на российско-латвийском участке государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» запрещен ввоз 19,4 тонн ячменного солода для пивоваренного производства, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. Продукция, произведенная предприятием Бельгии, следовала из Латвии в адрес юридического лица, зарегистрированного в Москве.

При проведении документарной проверки государственными инспекторами Управления установлено, что представленный на партию подкарантинной продукции реэкспортный фитосанитарный сертификат недействителен, так как в приложении к сертификату неверно указан его номер.

Ввоз ячменного солода на территорию Евразийского экономического союза запрещён.

По факту выявленного нарушения в отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении.