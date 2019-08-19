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Уголовный розыск ищет молодого великолучанина, ушедшего из дома в начале августа

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение Евгения Степанова, 1989 года рождения. ​ ​ ​ ​ ​

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Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, по имеющимся данным, Евгений Степанов 4 августа ушел из дома по месту жительства: проспект Гагарина дом 18/15, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Приметы: на вид 29-30 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, побрит налысо. Был одет: в куртку темно-серого цвета, джинсы светло-серого цвета, рубашку в крупную клетку бело-серого цвета. ​ При себе имел рюкзак черного цвета. ​ ​

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Евгения Степанова, просят позвонить по телефонам: ​ ​ 8 906 223 11 28 - уголовный розыск, (881153) 5 27 94 - дежурная часть