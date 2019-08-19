Происшествия

Уголовный срок получили члены преступной группы, помогавшие иностранцам незаконно пересекать границу в Печорском районе

Прокуратурой Печорского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, состоявшей из двух граждан России и гражданина Республики Вьетнам, организовавших незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации, их незаконный транзит через территорию страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной прокуратуры.

В суде установлено, что в августе 2018 года гражданин Республики Вьетнам совместно с двумя гражданами России, объединившись в организованную преступную группу и подыскав 10 граждан Республики Вьетнам, давших согласие за денежное вознаграждение на переезд в страны Евросоюза через территорию России, организовали их незаконное пребывание в Российской Федерации и их незаконный транзитный проезд из Москвы в Печорский район, где они попытались обеспечить им незаконное пересечение границы Российской Федерации, однако были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказания в виде лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.