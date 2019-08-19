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При крушении вертолета погиб меценат, выставлявший в своем музее псковские иконы

При крушении частного вертолета «Agusta A-109» в Греции погиб крупный предприниматель, основатель Музея русской иконы в Москве, где экспонировались псковские иконы, Михаил Абрамов. Как пишет интернет-портал «Хранители Наследия», информацию подтвердили в посольстве России в Греции.

Источник: интернет-портал «Хранители Наследия»

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Авиакатастрофа произошла 20 августа. Вертолет вылетел из Галаты в афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса и упал возле острова Порос: погибли гражданин Греции, пилота Никос Каристинос, а также 2 россиянина - 56-летний Михаил Абрамов и Давел Аколинин.

«Пилот задел линии электропередачи, потерял управление, машина упала в море. Троих погибших подняли водолазы», - пишет портал.

На сайте «Хранителей Наследия» сообщили, что 80% доходов коллекционер Михаил Абрамов тратил на благотворительность и проекты в сфере культуры и культурного наследия. Михаил Абрамов также являлся одним из главных спонсоров воссоздания московского Преображенского храма на Преображенской площади. Предприниматель собирал экспонаты для будущего музея при храме: оружие, форма, барабаны лейб-гвардии Преображенского полка.

Напомним, Михаил Абрамов родился в 1963 году в Москве. В детстве - жил на Цветном бульваре. В 1981 году - окончил школу № 232. В том же году - поступил на дневное отделение химико-технологического факультета Института легкой промышленности. В 1982 - 1984 годах - служил в армии в частях ПВО на Кольском полуострове, воинское звание - старший сержант. В 1985 году - начал заниматься предпринимательской деятельностью. С 1991 по 2000 год - работал в компании «Ингосстрах», был руководителем департамента строительства. В 2001 году - стал заместителем генерального директора ОАО «Московская страховая компания», но через полтора года оставил пост и занялся собственным бизнесом - предпринимательством в области промышленного и гражданского строительства.

С начала 2000-х годов Михаил Абрамов увлекся коллекционированием русских икон. Коллекция быстро переросла рамки частного собрания и превратилась в настоящий музей древнерусского и восточнохристианского искусства. С 2006 по 2011 год - музей размещался в помещениях построенного М.Ю. Абрамовым бизнес-центра «Верейская плаза». А в 2011 году Михаил Абрамов переехал в специально восстановленное под Музей русской иконы задние в Москве.

Новый музейный комплекс на Таганке был торжественно открыт для посетителей в январе 2011 года. Комплекс объединяет два особняка (XIX - начала XX века), реконструированных и специально оборудованных для экспонирования и хранения памятников. Сейчас Музей русской иконы - самое крупное в России частное собрание, насчитывающее около 5 000 экспонатов.

Оно включает раннехристианские и византийские древности VI - XIV веков, некоторые из них не имеют аналогов в крупных музеях страны. А также - греческие памятники и целый музей эфиопской христианской культуры. Основу коллекции составляет около 1 000 произведений русской иконописи. Самая ранняя русская икона коллекции датируется XIV веком.

Портал «Хранители Наследия» - это единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства, официально преобразованная в общедоступный музей, статус которого подтвержден включением его в российский комитет IСOM («International Council of Museums») и Союз музеев России. Посещение музея, экскурсии, лекции и концерты, проходящие в его стенах, бесплатны, а все реализуемые музеем проекты осуществляются исключительно на средства Михаила Абрамова.

За последний год музей запустил проект «Шедевры школ древнерусской живописи из собраний музеев России», в рамках которого уже дважды привозил уникальные, никогда не виденные московскими зрителями иконы из Ростова Великого и Пскова. Реализовал - в Италии, в Риме и в городе Пальманова, совместно с Центральным музеем древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева выставочный проект «Русская икона: молитва и милосердие», к организации которого привлек Мальтийский орден. Проект завершился международной научной конференцией «Святой Николай, Бари и русские иконы» в итальянском городе Бари. Совместно с Серпуховским музеем-заповедником организовал первую выставку старообрядческих древностей, одна из уникальных икон для которой реставрируется на средства Михаила Абрамова. В рамках музейного гранта «Поддержка изучения и популяризации древнерусского искусства» издана книга «Феофан Грек. Фрески в Великом Новгороде» Татьяны Царевской (Новгородский музей).