Происшествия

Мужчину облили бензином и подожгли на юге Москвы. ВИДЕО

Полиция задержала двух человек, которых подозревают в поджоге мужчины на юге столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

На улице Касимовской неизвестный облил жидкостью мужчину и поджег, после чего скрылся с места происшествия. Момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения.

«По горячим следам сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в совершении данного деяния. В настоящее время они доставлены в ОМВД для проведения необходимых следственных и оперативных мероприятий», - рассказал собеседник агентства.

58-летний пострадавший мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, добавили в пресс-службе,.