Происшествия

Судимый за убийство экстремист подозревается в дезорганизации деятельности себежской колонии

Опочецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении осужденного, отбывающего наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества).

По версии следствия, 31 июля 2019 года в момент вывода на прогулку, ранее судимый за убийство и преступления против правосудия заключенный, преследуя цель нарушения нормальной деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, стал высказывать угрозы в адрес сотрудников исправительной колонии, оскорбляя при этом грубой нецензурной бранью.

В настоящее проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, заключенный состоит на профучете как лицо, изучающее, пропагандирующее, исповедующее и распространяющее экстремистскую идеологию.