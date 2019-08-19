Происшествия

Директор муниципального предприятия в Новосокольниках оформил фиктивные документы и похитил бюджетные средства

Сотрудниками МО МВД России «Новосокольнический» в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт хищения средств муниципальной организации ее должностным лицом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, заместитель директора предприятия предоставил фиктивные документы о приобретении электродвигателя за счет муниципальных средств. Тем самым подозреваемый совершил хищение в сумме 16 тысяч рублей.

В настоящее время следователями МО МВД России «Новосокольнический» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся следственные мероприятия.