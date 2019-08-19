Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
Прекрасный выбор мяса в Неелово
Дом от А до Я
О протестах и оппозиции
Учи язык
Организация активного отдыха
Женщина на рыбалке: экипировка
Об «успехах» импортозамещения
Телефон прямого эфира 56-73-72
Убрать нельзя оставить
Моно вместо стерео
Мини-юбки под запретом
 
 
 
ещё Происшествия 19.08.2019 15:090 Опознан мужчина, обнаруженный в реке Великой в Пскове 21.08.2019 21:130 Себежанин после ссоры с родителями решил без спроса пожить в доме соседа 21.08.2019 20:382 Жители двух домов на улице Труда оказались без электричества 21.08.2019 20:300 Предприимчивые псковичи регистрировали у себя иностранцев за денежное вознаграждение 21.08.2019 19:440 Директор муниципального предприятия в Новосокольниках оформил фиктивные документы и похитил бюджетные средства 21.08.2019 19:390 Судимый за убийство экстремист подозревается в дезорганизации деятельности себежской колонии
 
 
 
Самое популярное 19.08.2019 15:598 Скончался акушер-гинеколог Псковского перинатального центра Сергей Митрофанов 18.08.2019 14:204 Кто в Пскове получает в среднем 117 тысяч рублей, выяснили эксперты 19.08.2019 15:090 Опознан мужчина, обнаруженный в реке Великой в Пскове 21.08.2019 12:272 Девочка-подросток пропала в Пскове 20.08.2019 11:481 Из-за ДТП перекрыта улица Петровская в Пскове. ФОТО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Предприимчивые псковичи регистрировали у себя иностранцев за денежное вознаграждение

21.08.2019 20:30|ПсковКомментариев: 0

На территории Псковской области продолжаются фиксироваться случаи фиктивной регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также граждан Российской Федерации по месту жительства (пребывания), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, по итогам 7 месяцев текущего года возбуждено более 50 уголовных дел в отношении граждан, фиктивно регистрирующих у себя иностранцев. К уголовной ответственности привлечено 19 граждан с назначением различных наказаний. В отношении иностранных граждан также применяется административное воздействие в виде привлечения к административной ответственности, сокращения срока временного пребывания и последующий контроль за их выездом за пределы Российской Федерации, а также аннулирование разрешительных документов по причине предоставления ложных сведений.

Зачастую нарушители различными способами пытаются уйти от ответственности.

Так, например, сотрудниками Управления по вопросам миграции в ходе мониторинга интернет – сайтов с объявлениями в Псковской области обнаружена информация о предоставлении услуг по фиктивной регистрации граждан по месту жительства в одной из деревень Псковской области за определенную денежную сумму.

В ходе проверки установлено, что дом, в котором осуществлена регистрация граждан, находится в аварийном состоянии, непригодном для проживания. Регистрация 9 граждан признана фиктивной.

В настоящее время органами дознания в отношении собственника дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области напоминает об уголовной ответственности, предусмотренной статьями 322.2 и 322.3 УК РФ за фиктивную регистрацию иностранных граждан и граждан Российской Федерации, наказание за которую предусмотрено в виде штрафа размером до 500 000 рублей, принудительных работ, либо лишения свободы на срок до пяти лет.

В случае, если Вы располагаете информацией об иностранных гражданах, которые нелегально находятся или трудятся на территории Псковской области, необходимо обратиться в ближайший отдел полиции или на единый экстренный канал помощи  -  102/112 (для любых операторов мобильной связи).

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Минздрав предлагает работодателям проверять сотрудников на алкоголь и урезать зарплату курящим. Одобряете ли вы такие меры?
В опросе приняло участие 457 человек
21.08.2019, 21:410 Разбивший три стеклопакета в квартире знакомой житель Пустошкинского района отправится в колонию 21.08.2019, 21:290 Депутаты Псковской гордумы побывали в муниципальных банях 21.08.2019, 21:270 Дома в Пустошке не защищены от террористов 21.08.2019, 21:200 Подготовка к Дню знаний стала главной темой заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения
21.08.2019, 21:130 Себежанин после ссоры с родителями решил без спроса пожить в доме соседа 21.08.2019, 21:120 Более 200 тематических мероприятий пройдут в регионе в День флага 21.08.2019, 21:030 Модернизацию светофорного хозяйства Пскова обсудили на комиссии по БДД 21.08.2019, 20:580 Президент Финляндии прокатил Путина на своей яхте
21.08.2019, 20:550 Прокуратура требует у администрации Дедовичского района сформировать перечень земельных участков для многодетных 21.08.2019, 20:382 Жители двух домов на улице Труда оказались без электричества 21.08.2019, 20:300 Предприимчивые псковичи регистрировали у себя иностранцев за денежное вознаграждение 21.08.2019, 20:231 Презентация пятого тома книги «Солдаты Победы» состоялась в Новосокольническом районе
21.08.2019, 20:160 Велогонки по Правилам дорожного движения прошли в Новосокольниках 21.08.2019, 19:552 Голосовые помощники недовольны грубостью пользователей 21.08.2019, 19:440 Директор муниципального предприятия в Новосокольниках оформил фиктивные документы и похитил бюджетные средства 21.08.2019, 19:400 Языками владею: где псковичей научат английскому, немецкому и даже китайскому
21.08.2019, 19:390 Судимый за убийство экстремист подозревается в дезорганизации деятельности себежской колонии 21.08.2019, 19:350 Мужчину облили бензином и подожгли на юге Москвы. ВИДЕО 21.08.2019, 19:290 Спектакль как подарок: в Пскове подвели итоги проекта «Сезоны добра. Равные - равным» 21.08.2019, 19:170 Дом предводителя дворянства XVII в. продан в Пскове
21.08.2019, 19:020 Почти на день оставшиеся без воды жители Писковичей снова жалуются на ее отсутствие 21.08.2019, 18:570 На сайте Псковской епархии появилась возможность предложить помощь или попросить о ней 21.08.2019, 18:377 Автобус с псковскими номерами замечен на городском маршруте в Москве 21.08.2019, 18:310 Киану Ривз сыграет в четвертой «Матрице»
21.08.2019, 18:150 Кадастровая палата Псковской области: В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах 21.08.2019, 17:550 Дождь возможен завтра в Псковской области 21.08.2019, 17:480 В ИК-4 прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня государственного флага Российской Федерации 21.08.2019, 17:411 В Псковской области стартовала акция «Собери ребенка в школу – заплати алименты!»
21.08.2019, 17:302 Использование мобильных телефонов в школе - ограничение или запрет? 21.08.2019, 17:247 Шерше ля фам, или Что же будет с городом и с ними - 2 21.08.2019, 17:242 Оценен масштаб экономического ущерба от лесных пожаров в России 21.08.2019, 17:151 Одному из «Иванушек International» поставили «памятник при жизни»
21.08.2019, 17:050 Вкусные и полезные книги представят в Пскове на Всероссийском фестивале «Книжная яблоня» 21.08.2019, 16:521 В Кадастровой палате рассказали, как уменьшить налоги на жилье 21.08.2019, 16:400 Александр Козловский принял участие в Форуме «Дни самбо в Псковской области» 21.08.2019, 16:250 Соглашение о сотрудничестве по популяризации самбо подписано в Псковской области
21.08.2019, 16:230 Народные мастера представили свои творения на выставке к 75-летию Псковской области 21.08.2019, 16:142 Сотрудники псковского ОМОН и СОБР отработали технику беспарашютного десантирования с вертолета 21.08.2019, 16:130 «Филей» приглашает псковичей попробовать самый «мраморный» стейк 21.08.2019, 16:090 Вопросы развития сферы труда Сергей Аржаников обсуждает с руководством районов и специалистами муниципальных служб занятости
21.08.2019, 16:030 Более 130 псковичей обратились в учреждения здравоохранения с укусами клещей 21.08.2019, 15:510 Tele2 гарантирует псковичам лучшую цену 21.08.2019, 15:315 В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» 21.08.2019, 15:252 Михаил Ведерников: Самбо - самый массовый вид единоборств в Псковской области
21.08.2019, 15:190 Авиамодельный фестиваль и астрономический форум пройдут 24 августа на горе Соколиха 21.08.2019, 15:070 Актеры Псковского драмтеатра поженились 21.08.2019, 14:554 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: оставьте в покое центр Пскова 21.08.2019, 14:461 Какие изменения ждут школьников в новом учебном году
21.08.2019, 14:360 Более 19 тонн ячменного солода из Бельгии запретили ввозить в Псковскую область 21.08.2019, 14:290 Псковичей предупреждают об усилении ветра с трех часов дня 21.08.2019, 14:290 Российские туристы будут меньше платить за электронные визы в Индию 21.08.2019, 14:260 Псковичей приглашают культурно и с пользой для ума провести выходные
21.08.2019, 14:244 При крушении вертолета погиб меценат, выставлявший в своем музее псковские иконы 21.08.2019, 14:230 Холодильник образца XVII века нашли псковские археологи 21.08.2019, 14:080 Сотрудники Пушкинского Заповедника получили благодарственные письма администрации области за организацию Дней Пушкинской поэзии 21.08.2019, 13:510 Жители Писковичей около суток провели без воды
21.08.2019, 13:381 Разработан проект Концепции для обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотников 21.08.2019, 13:330 Псковский драматический театр: В новый сезон - с новыми актерами 21.08.2019, 13:301 Уголовный срок получили члены преступной группы, помогавшие иностранцам незаконно пересекать границу в Печорском районе 21.08.2019, 13:230 Разные слезы
21.08.2019, 13:132 Фотофакт: Пожалуйста, отремонтируйте качель 21.08.2019, 13:080 Уголовный розыск ищет молодого великолучанина, ушедшего из дома в начале августа 21.08.2019, 12:592 Крем для рук вместо наушников получила великолучанка после заказа в Интернете 21.08.2019, 12:520 Юрий Соколов: Пушкин помогает нам пережить сложные времена и не впасть в эйфорию в момент триумфа…
21.08.2019, 12:470 Полмиллиона рублей за усыновление ребенка выплачивается в Псковской области 21.08.2019, 12:434 «Единая Россия» предлагает ввести повышающий коэффициент для выплат по программе «Земский доктор» 21.08.2019, 12:380 В Псковской области ищут подрядчика на строительство станции очистки воды в Черехе 21.08.2019, 12:272 Девочка-подросток пропала в Пскове
21.08.2019, 12:198 Певец Юрий Кононов и группа «Русский характер» выступят на концерте в честь 75-летия Псковской области 21.08.2019, 12:110 У псковских приставов завтра пройдет День открытых дверей 21.08.2019, 12:030 Жилой дом горел в Печорском районе из-за замыкания электропроводки 21.08.2019, 11:540 В сентябре мобильная клиентская служба ПФР посетит ряд районов Псковской области
21.08.2019, 11:420 У великолучанки украл телефон сосед по общежитию 21.08.2019, 11:354 На водителя псковского автобуса №6 пожаловались из-за мобильника за рулем. ВИДЕО 21.08.2019, 11:340 Артем Васильев станет гостем программы «Гайд-парк» 21.08.2019, 10:590 Псковичей приглашают отлично провести время в УСК «Олимп»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.