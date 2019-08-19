Происшествия

Предприимчивые псковичи регистрировали у себя иностранцев за денежное вознаграждение

На территории Псковской области продолжаются фиксироваться случаи фиктивной регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также граждан Российской Федерации по месту жительства (пребывания), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, по итогам 7 месяцев текущего года возбуждено более 50 уголовных дел в отношении граждан, фиктивно регистрирующих у себя иностранцев. К уголовной ответственности привлечено 19 граждан с назначением различных наказаний. В отношении иностранных граждан также применяется административное воздействие в виде привлечения к административной ответственности, сокращения срока временного пребывания и последующий контроль за их выездом за пределы Российской Федерации, а также аннулирование разрешительных документов по причине предоставления ложных сведений.

Зачастую нарушители различными способами пытаются уйти от ответственности.

Так, например, сотрудниками Управления по вопросам миграции в ходе мониторинга интернет – сайтов с объявлениями в Псковской области обнаружена информация о предоставлении услуг по фиктивной регистрации граждан по месту жительства в одной из деревень Псковской области за определенную денежную сумму.

В ходе проверки установлено, что дом, в котором осуществлена регистрация граждан, находится в аварийном состоянии, непригодном для проживания. Регистрация 9 граждан признана фиктивной.

В настоящее время органами дознания в отношении собственника дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области напоминает об уголовной ответственности, предусмотренной статьями 322.2 и 322.3 УК РФ за фиктивную регистрацию иностранных граждан и граждан Российской Федерации, наказание за которую предусмотрено в виде штрафа размером до 500 000 рублей, принудительных работ, либо лишения свободы на срок до пяти лет.

В случае, если Вы располагаете информацией об иностранных гражданах, которые нелегально находятся или трудятся на территории Псковской области, необходимо обратиться в ближайший отдел полиции или на единый экстренный канал помощи - 102/112 (для любых операторов мобильной связи).