Происшествия

Разбивший три стеклопакета в квартире знакомой житель Пустошкинского района отправится в колонию

Приговором мирового судьи судебного участка №14 Пустошкинского района 42-летний местный житель признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в судебном заседании установлено, что 19 марта мужчина, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений разбил три двухкамерных стеклопакета в квартире своей знакомой, в результате чего причинил последней ущерб в размере 8 545 рублей 87 копеек.

С учетом позиции государственного обвинителя судом назначено подсудимому наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.