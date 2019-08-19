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Осужден житель Бежаниц, ограбивший магазин

Прокуратурой Дедовичского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя п. Бежаницы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, приговором Дедовичского районного суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества).

В суде установлено, что 7 мая виновный, будучи подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил мелкое хищение спиртных напитков из торгового зала магазина «Пятерочка». С похищенным имуществом мужчина скрылся с места преступления и в дальнейшем распорядился им по своему усмотрению.

Кроме того, 12 мая он же в состоянии алкогольного опьянения, находясь в торговом зале продуктового магазина в присутствии продавцов магазина совершил открытое хищение товаров, после чего с похищенным имуществом скрылся с места преступления и в дальнейшем распорядился им по своему усмотрению.

С учетом наличия в действиях подсудимого рецидива преступлений и позиции государственного обвинителя суд по совокупности преступлений окончательно назначил виновному наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор суда вступил в законную силу.