Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
О протестах и оппозиции
Учи язык
Дом от А до Я
Прекрасный выбор мяса в Неелово
Организация активного отдыха
Женщина на рыбалке: экипировка
Телефон прямого эфира 56-73-72
Убрать нельзя оставить
Мини-юбки под запретом
Моно вместо стерео
Об «успехах» импортозамещения
 
 
 
ещё Происшествия 19.08.2019 15:090 Опознан мужчина, обнаруженный в реке Великой в Пскове 21.08.2019 22:500 Осужден житель Бежаниц, ограбивший магазин 21.08.2019 22:070 По дороге из Пскова в Сызрань пропал 45-летний мужчина 21.08.2019 21:410 Разбивший три стеклопакета в квартире знакомой житель Пустошкинского района отправится в колонию 21.08.2019 21:130 Себежанин после ссоры с родителями решил без спроса пожить в доме соседа 21.08.2019 20:382 Жители двух домов на улице Труда оказались без электричества
 
 
 
Самое популярное 19.08.2019 15:598 Скончался акушер-гинеколог Псковского перинатального центра Сергей Митрофанов 18.08.2019 14:204 Кто в Пскове получает в среднем 117 тысяч рублей, выяснили эксперты 19.08.2019 15:090 Опознан мужчина, обнаруженный в реке Великой в Пскове 21.08.2019 12:272 Девочка-подросток пропала в Пскове 20.08.2019 11:481 Из-за ДТП перекрыта улица Петровская в Пскове. ФОТО
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Осужден житель Бежаниц, ограбивший магазин

21.08.2019 22:50|ПсковКомментариев: 0

Прокуратурой Дедовичского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя п. Бежаницы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, приговором Дедовичского районного суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение), ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества).

В суде установлено, что 7 мая виновный, будучи подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил мелкое хищение спиртных напитков из торгового зала магазина «Пятерочка». С похищенным имуществом мужчина скрылся с места преступления и в дальнейшем распорядился им по своему усмотрению.

Кроме того, 12 мая он же в состоянии алкогольного опьянения, находясь в торговом зале продуктового магазина в присутствии продавцов магазина совершил открытое хищение товаров, после чего с похищенным имуществом скрылся с места преступления и в дальнейшем распорядился им по своему усмотрению.

С учетом наличия в действиях подсудимого рецидива преступлений и позиции государственного обвинителя суд по совокупности преступлений окончательно назначил виновному наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Теги: #Бежаницкий район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Минздрав предлагает работодателям проверять сотрудников на алкоголь и урезать зарплату курящим. Одобряете ли вы такие меры?
В опросе приняло участие 465 человек
21.08.2019, 22:500 Осужден житель Бежаниц, ограбивший магазин 21.08.2019, 22:390 Псковские велосипедисты завоевали «серебро» чемпионата России 21.08.2019, 22:310 Минтранс РФ планирует создать единую систему мониторинга автобусных междугородних перевозок к 2021 году 21.08.2019, 22:240 Оксана Федорова разочаровала поклонников «безразмерными» штанами
21.08.2019, 22:170 Ученые: Загрязнение воздуха приводит к слепоте и психическим расстройствам 21.08.2019, 22:070 По дороге из Пскова в Сызрань пропал 45-летний мужчина 21.08.2019, 21:580 Пскович Илья Ковтун стал бронзовым призером первенства России по гребному спорту 21.08.2019, 21:510 Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали на отдыхе за границей
21.08.2019, 21:410 Разбивший три стеклопакета в квартире знакомой житель Пустошкинского района отправится в колонию 21.08.2019, 21:290 Депутаты Псковской гордумы побывали в муниципальных банях 21.08.2019, 21:270 Дома в Пустошке не защищены от террористов 21.08.2019, 21:200 Подготовка к Дню знаний стала главной темой заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения
21.08.2019, 21:130 Себежанин после ссоры с родителями решил без спроса пожить в доме соседа 21.08.2019, 21:120 Более 200 тематических мероприятий пройдут в регионе в День флага 21.08.2019, 21:030 Модернизацию светофорного хозяйства Пскова обсудили на комиссии по БДД 21.08.2019, 20:581 Президент Финляндии прокатил Путина на своей яхте
21.08.2019, 20:550 Прокуратура требует у администрации Дедовичского района сформировать перечень земельных участков для многодетных 21.08.2019, 20:382 Жители двух домов на улице Труда оказались без электричества 21.08.2019, 20:300 Предприимчивые псковичи регистрировали у себя иностранцев за денежное вознаграждение 21.08.2019, 20:231 Презентация пятого тома книги «Солдаты Победы» состоялась в Новосокольническом районе
21.08.2019, 20:160 Велогонки по Правилам дорожного движения прошли в Новосокольниках 21.08.2019, 19:552 Голосовые помощники недовольны грубостью пользователей 21.08.2019, 19:440 Директор муниципального предприятия в Новосокольниках оформил фиктивные документы и похитил бюджетные средства 21.08.2019, 19:400 Языками владею: где псковичей научат английскому, немецкому и даже китайскому
21.08.2019, 19:390 Судимый за убийство экстремист подозревается в дезорганизации деятельности себежской колонии 21.08.2019, 19:350 Мужчину облили бензином и подожгли на юге Москвы. ВИДЕО 21.08.2019, 19:290 Спектакль как подарок: в Пскове подвели итоги проекта «Сезоны добра. Равные - равным» 21.08.2019, 19:170 Дом предводителя дворянства XVII в. продан в Пскове
21.08.2019, 19:020 Почти на день оставшиеся без воды жители Писковичей снова жалуются на ее отсутствие 21.08.2019, 18:570 На сайте Псковской епархии появилась возможность предложить помощь или попросить о ней 21.08.2019, 18:377 Автобус с псковскими номерами замечен на городском маршруте в Москве 21.08.2019, 18:310 Киану Ривз сыграет в четвертой «Матрице»
21.08.2019, 18:150 Кадастровая палата Псковской области: В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах 21.08.2019, 17:550 Дождь возможен завтра в Псковской области 21.08.2019, 17:480 В ИК-4 прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня государственного флага Российской Федерации 21.08.2019, 17:411 В Псковской области стартовала акция «Собери ребенка в школу – заплати алименты!»
21.08.2019, 17:302 Использование мобильных телефонов в школе - ограничение или запрет? 21.08.2019, 17:247 Шерше ля фам, или Что же будет с городом и с ними - 2 21.08.2019, 17:242 Оценен масштаб экономического ущерба от лесных пожаров в России 21.08.2019, 17:151 Одному из «Иванушек International» поставили «памятник при жизни»
21.08.2019, 17:050 Вкусные и полезные книги представят в Пскове на Всероссийском фестивале «Книжная яблоня» 21.08.2019, 16:521 В Кадастровой палате рассказали, как уменьшить налоги на жилье 21.08.2019, 16:400 Александр Козловский принял участие в Форуме «Дни самбо в Псковской области» 21.08.2019, 16:250 Соглашение о сотрудничестве по популяризации самбо подписано в Псковской области
21.08.2019, 16:230 Народные мастера представили свои творения на выставке к 75-летию Псковской области 21.08.2019, 16:142 Сотрудники псковского ОМОН и СОБР отработали технику беспарашютного десантирования с вертолета 21.08.2019, 16:130 «Филей» приглашает псковичей попробовать самый «мраморный» стейк 21.08.2019, 16:090 Вопросы развития сферы труда Сергей Аржаников обсуждает с руководством районов и специалистами муниципальных служб занятости
21.08.2019, 16:030 Более 130 псковичей обратились в учреждения здравоохранения с укусами клещей 21.08.2019, 15:510 Tele2 гарантирует псковичам лучшую цену 21.08.2019, 15:315 В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» 21.08.2019, 15:252 Михаил Ведерников: Самбо - самый массовый вид единоборств в Псковской области
21.08.2019, 15:190 Авиамодельный фестиваль и астрономический форум пройдут 24 августа на горе Соколиха 21.08.2019, 15:070 Актеры Псковского драмтеатра поженились 21.08.2019, 14:555 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: оставьте в покое центр Пскова 21.08.2019, 14:461 Какие изменения ждут школьников в новом учебном году
21.08.2019, 14:360 Более 19 тонн ячменного солода из Бельгии запретили ввозить в Псковскую область 21.08.2019, 14:290 Псковичей предупреждают об усилении ветра с трех часов дня 21.08.2019, 14:290 Российские туристы будут меньше платить за электронные визы в Индию 21.08.2019, 14:260 Псковичей приглашают культурно и с пользой для ума провести выходные
21.08.2019, 14:244 При крушении вертолета погиб меценат, выставлявший в своем музее псковские иконы 21.08.2019, 14:230 Холодильник образца XVII века нашли псковские археологи 21.08.2019, 14:080 Сотрудники Пушкинского Заповедника получили благодарственные письма администрации области за организацию Дней Пушкинской поэзии 21.08.2019, 13:510 Жители Писковичей около суток провели без воды
21.08.2019, 13:381 Разработан проект Концепции для обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотников 21.08.2019, 13:330 Псковский драматический театр: В новый сезон - с новыми актерами 21.08.2019, 13:301 Уголовный срок получили члены преступной группы, помогавшие иностранцам незаконно пересекать границу в Печорском районе 21.08.2019, 13:230 Разные слезы
21.08.2019, 13:132 Фотофакт: Пожалуйста, отремонтируйте качель 21.08.2019, 13:080 Уголовный розыск ищет молодого великолучанина, ушедшего из дома в начале августа 21.08.2019, 12:592 Крем для рук вместо наушников получила великолучанка после заказа в Интернете 21.08.2019, 12:520 Юрий Соколов: Пушкин помогает нам пережить сложные времена и не впасть в эйфорию в момент триумфа…
21.08.2019, 12:470 Полмиллиона рублей за усыновление ребенка выплачивается в Псковской области 21.08.2019, 12:434 «Единая Россия» предлагает ввести повышающий коэффициент для выплат по программе «Земский доктор» 21.08.2019, 12:380 В Псковской области ищут подрядчика на строительство станции очистки воды в Черехе 21.08.2019, 12:272 Девочка-подросток пропала в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.