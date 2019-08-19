Происшествия

Себежанин после ссоры с родителями решил без спроса пожить в доме соседа

Опочецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, по версии следствия, в мае-июне 2019 года в г.Себеже предполагаемый злоумышленник, поссорившись с родителями, через окно незаконно проник в дом соседа, работающего водителем автобуса, и стал там проживать, пока последний находился в командировке, чем нарушил его право на неприкосновенность жилища.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.