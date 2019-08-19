Происшествия

По дороге из Пскова в Сызрань пропал 45-летний мужчина

Близкие Александра Бородкина разыскивают своего родственника.

Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», 45-летний мужчина направлялся на поезде из Пскова в Сызрань с пересадкой в Москве. Последняя информация о нем поступила из Великих Лук - там мужчину сняли с поезда в ночь с 18 на 19 июля.

После этого связь с Бородкиным пропала. При попытках дозвониться до Александра сначала никто не брал трубку, а затем телефон и вовсе оказался вне зоны действия сети.

Всех, кому известно местоположение пропавшего мужчины, просят связаться по телефону 8-961-388-63-37 (Екатерина) или через личные сообщения ВКонтакте.