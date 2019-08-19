Происшествия

В Великих Луках на улице Ботвина, где ранее в пожаре погиб неизвестный мужчина, снова горел дом

Три пожара произошло за минувшие сутки в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МЧС по Псковской области, в 19.40 21 августа поступило сообщение о возгорании дачного дома в Порховском районе в деревне Хрычково. Дачный дом размером 7 на 8 метров выгорел изнутри, также сгорела кровля по всей площади. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяина. Спасены два соседних жилых дома.

В 20.12 поступило сообщение о возгорании бани в Гдовском районе в деревне Дуброво. В результате пожара сгорели баня и пристроенная к ней постройка. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В 21.11 поступило сообщение о возгорании нежилого дома в Великих Луках на улице Ботвина. В результате пожара нежилой дом выгорел изнутри на площади 80 кв. м, также сгорела кровля. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пожар тушили 11 сотрудников МЧС. Погибших и пострадавших нет.