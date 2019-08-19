Происшествия

Почти 400 литров алкоголя и спиртосодержащей продукции изъяли псковские полицейские при проверке сети торговых точек

Псковские участковые уполномоченные полиции при проверке торговых точек выявили целый ряд нарушений в области розничной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в продуктовом магазине на улице Металлистов незаконно продавали алкоголь и спиртосодержащую продукцию - этиловый спирт. Владелец торговой точки - индивидуальный предприниматель, а по законодательству Российской Федерации, реализовывать напитки и продукцию такой крепости без образования юридического лица запрещено. Также полицейскими во время проверки установлено, что на продаваемые напитки отсутствуют лицензии и сопроводительные документы.

Вторая торговая точка, владельцем которой является тот же предприниматель, находится на улице Советской. Здесь стражи порядка в ходе профилактического обхода также выявили ряд аналогичных правонарушений. В торговом павильоне, наряду с алкогольными напитками, продавался этиловый спирт и спиртосодержащие косметические средства.

Всего сотрудниками отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову было изъято почти 400 литров алкогольной, спиртосодержащей продукции и косметических спиртосодержащих среств, продаваемых с нарушением действующего законодательства.

По всем фактам были составлены административные протоколы по статьям 14.16 «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и 14.17.1. «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами» КоАП РФ.