Происшествия

Скумбрия из Великобритании «доплыла» только до Псковской области

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на складе временного хранения в Пыталовском районе запрещён ввоз 19,5 тонн мороженой скумбрии, произведенной предприятием Соединенного Королевства Великобритании. Груз следовал автомобильным транспортом из Шотландии в Казахстан, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В ходе проведения ветеринарно-санитарного досмотра инспекторами Управления выявлено невыполнение поставщиком требований ветеринарного сертификата на экспортируемую из Европейского союза пищевую рыбу, морепродукты, готовые изделия из них. Маркировочные этикетки нанесены на упаковки таким образом, что вскрытие коробки возможно без нарушения их целостности.

Ввоз мороженой скумбрии на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза.