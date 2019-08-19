Происшествия

Мобильный телефон, забытый в туалете парка аттракционов на Октябрьском проспекте, украла сотрудница парка

УМВД России по Псковской области раскрыты ряд краж мобильных телефонов на территории региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

19-летняя псковичка оставила средство связи стоимостью около 25 тысяч рублей в туалете парка аттракционов на Октябрьском проспекте. Имущество было украдено, а девушка обратилась в полицию. Сотрудниками ОП №2 УМВД России по городу Пскову в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена подозреваемая в совершении преступления. Ей оказалась женщина 1952 года рождения. По имеющейся информации, она - сотрудник развлекательного парка. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» УК РФ.

В Псковском районе хищение мобильного совершено в деревне Обижа. Утром 21 августа 60-летняя жительница деревни, ранее неоднократно судимая, увидела в салоне автомобиля Хонда, припаркованного у частного жилого дома, женскую сумку. Через открытую дверь пенсионерка вытащила из аксессуара телефон. «По горячим следам» подозреваемая была задержана сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Псковскому району. Женщина призналась в содеянном, а мобильный телефон был у нее изъят в ходе обыска. Расследование продолжается.

В связи с участившимися случаями хищений средств связи стражи порядка еще раз напоминают псковичам: не оставляйте свое имущество без присмотра в общественных местах, салонах авто, не носите телефоны в кармане курток и брюк. А если личная вещь все же была украдена неизвестным – незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции.