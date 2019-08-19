Происшествия

В МЧС рассказали о пожаре в Доме офицеров в Пскове

Стали известны подробности о пожаре, произошедшем в Доме офицеров на улице Комдива Кирсанова, 5, в Пскове. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сигнал о возгорании поступил 22 августа, в 14.27.

«Пострадавших - нет. Выгорел квадратный метр - вентиляционная камера. Причины пожара - устанавливаются», - сообщили в управлении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что на место возгорания выехало 6 единиц техники, а также 17 человек личного состава МЧС России.