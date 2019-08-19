Происшествия

Псковичей просят помочь в розыске скрываемого отцом ребенка

Жителей Псковской области просят помочь в поисках несовершеннолетнего ребенка, увезенного своим отцом вопреки решению суда в неизвестном направлении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП по Псковской области, мальчика разыскивают судебные приставы Ростовской области.

Георгий Козырев, 2014 года рождения, по решению суда должен быть передан своей матери от отца - Александра Козырева. Одна отец скрыл ребенка и до настоящего времени установить его местонахождение ребенка не предоставилось возможным.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения мальчика, просят сообщить по телефонам:

отдел розыска, реализации имущества должников и розыска детей – 8 (950) 840-63-20

судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам – 89 08-181-92-92.

дежурная часть – 8 (863) 262-44-69.