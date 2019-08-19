Происшествия

53-летняя невельчанка украла планшет у мерчендайзера в Великих Луках

Днем 22 августа великолукским полицейским поступило сообщение о краже планшета. За помощью к стражам порядка обратился местный житель 1996 года рождения. Он рассказал, что работает мерчендайзером. Во время выкладки товаров в магазине по Октябрьскому проспекту Великих Лук он оставил на витрине планшет, а когда вернулся за гаджетом - его на месте уже не оказалось.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники уголовного розыска «по горячим следам» установили подозреваемого в краже. Ею оказалась 53-летняя жительница Невеля. Женщина не работает, похищенный планшет был у нее изъят. По данному факту полицией проводится проверка.