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Руководителя крестьянского фермерского хозяйства в Дедовичском районе оштрафовали за нарушение ТК РФ

Прокуратура Дедовичского района провела проверку соблюдения прав работников крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) «Аббасгулуев В.Б.о» на охрану труда. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, региональная Государственная инспекция труда привлекла руководителя КФХ и назначила штраф - 5 тысяч рублей.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации в КФХ «Аббасгулуев В.Б.о». не проведена специальная оценка условий труда», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что прокурор района вынес в адрес главы КФХ представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ. Сейчас требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, специальная оценка условий труда проведена.