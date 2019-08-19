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За незаконную вырубку в Псковском районе взыскали около полмиллиона рублей

Псковский районный суд взыскал с сельскохозяйственного производственного кооператива (СХПК) «Загорье» ущерб за незаконную вырубку леса. За 75 деревьев - 450 тысяч рублей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, нарушение законодательства удалось выявить, когда Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды.

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«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с декабря 2017 года по март 2018 года на землях лесного фонда, расположенных в квартале 399 Карамышевского участкового лесничества казенного учреждения «Псковское лесничество» - СХПК «Загорье» - под видом расчистки земель сельскохозяйственного назначения совершена незаконная рубка 75 деревьев, - отметили в ведомстве. - Породы: сосна, ель, береза, осина общим объемом 69,63 кубического метра на землях государственного лесного фонда».

В ведомстве добавили, что в результате неправомерных действий лесному фонду причинен ущерб на общую сумму более 450 тысяч рублей. В этой связи специализированный прокурор обратился в Псковский районный суд с исковым заявлением в интересах Российской Федерации о взыскании с СХПК «Загорье» ущерба, причиненного лесному фонду. Требования прокурора судом удовлетворены, с ответчика в казну взыскана сумма причиненного ущерба. Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение суда первой инстанции признано законным и обоснованным. Исполнение судебного акта находится на контроле в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.