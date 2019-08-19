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Братьев-великолучан поместили под домашний арест за выращивание 450 кустов конопли в Бежаницком районе

Двум братьям-великолучанам грозит от 3 до 6 лет лишения свободы - по 1 статье 131 УК РФ - за выращивание 450 кустов конопли в Бежаницком районе. В настоящее время обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре муниципалитета, признано законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по факту незаконного культивирования группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере растений, содержащих наркотические средства.

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«Установлено, что двое братьев, вступив между собой в преступный сговор на незаконное культивирование наркосодержащих растений конопли на территории Бежаницкого района, в период времени с весны 2019 года по 3 августа 2019 года, совместно осуществляли незаконное культивирование конопли», - отметили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что братья занимались прополкой, рыхлением, поливом почвы с целью доведения растений конопли до стадии созревания.

«В соответствии с перечнем растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, по постановлению правительства РФ (от 27.11.2010 № 934), конопля отнесена к растениям, содержащим наркотические средства, подлежащим контролю в Российской Федерации, а количество растений от 330 штук составляет особо крупный размер», - добавили в прокуратуре.