Происшествия

Житель Бежаницкого района избил и изнасиловал 77-летнюю пенсионерку

Жителю Бежаницкого района грозит от 3 до 6 лет лишения свободы - по части 1 статьи 131 УК РФ - за применение физического насилия и изнасилование 77-летней пенсионерки. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре муниципалитета, постановление о возбуждении уголовного дела по факту изнасилования признано законным и обоснованным.

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«Установлено, что 3 августа 2019 - с 2.15 до 2.58 - 30-летний житель Бежаницкого района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью совершения изнасилования потерпевшей, проник в помещение комнаты жилого дома, расположенного в Бежаницах», - отметили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что обвиняемый умышленно напал на лежащую в кровати пенсионерку. Уголовное дело возбуждено Бежаницким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 131 УК РФ. В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.