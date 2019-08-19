Происшествия

Год тюрьмы получил пскович за незаконное приобретение и хранение амфетамина

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя за совершение преступления - незаконное приобретение, хранение без цели сбыта психотропного вещества в значительном размере.

В ходе расследования уголовного дела дознавателем Псковского ЛО МВД России на транспорте установлено, что мужчина незаконно приобрел и хранил при себе психотропное вещество – амфетамин, которое было изъято сотрудниками транспортной полиции в ходе его личного досмотра, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Суд признал его виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.