Происшествия

Алименты в 70 тысяч рублей оплатил должник из Острова

Задолженность по алиментам в 70 тысяч рублей своему несовершеннолетнему ребенку отец-должник выплатил после мер принудительного исполнения со стороны судебных приставов, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП по Псковской области.

В соответствии с решением суда, отец-должник обязан был выплачивать алименты в размере ¼ от всех видов заработка на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка. Но в полной мере должник свои обязательства не выполнял, оплаты задолженности совершались не ежемесячно.

Доставляло труда и обнаружить самого должника. Судебными приставами было установлено, что по месту регистрации данный гражданин не проживает более пяти лет. В связи с этим, судебным приставом-исполнителем были вынесены ряд ограничительных мер, в том числе ограничение на выезд из страны и обращение взыскания на денежные средства, находящиеся в кредитных учреждениях.

Вскоре, отец-должник сам объявился в отделе судебных приставов и предоставил приставу квитанцию о погашении задолженности в 70 тысяч рублей в полном объёме. Кроме того, должник написал заявление о передаче исполнительного производства по месту его нынешнего проживания, в Санкт-Петербург.

Таким образом, долг по алиментным обязательствам оплачен, а исполнительное производство после составления акта об изменении места жительства должника, направлено для дальнейшего исполнения в другое ОСП, в Санкт-Петербург.