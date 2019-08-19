Происшествия

Транспортная прокуратура усомнилась в безопасности железнодорожных путей Новосокольнической дистанции

Великолукской транспортной прокуратурой в Новосокольнической дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, в ходе которой выявлены нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в самом ведомстве.

Источник: pixabay.com

«Установлено, что на железнодорожных путях общего пользования не соблюдаются нормы технических требований по их содержанию, нарушается периодичность проведения капитальных ремонтов», - отметили в прокуратуре.

Кроме того, в прокуратуре добавили, что Великолукской транспортной прокуратурой начальнику Новосокольнической дистанции пути внесено представление, в отношении двух должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по части 6 стать 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования). Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений находится на контроле.