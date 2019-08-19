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На станции Опухлики нарушаются требования по эксплуатации железнодорожных переездов - транспортная прокуратура

Великолукской транспортной прокуратурой установлено, что на железнодорожных путях общего пользования на станции Опухлики не соблюдаются нормы технических требований по их содержанию и нарушаются требования при эксплуатации железнодорожных переездов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, нарушения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте были обнаружены в ходе проверки в Южной дистанции инфраструктуры Октябрьской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД».

Великолукской транспортной прокуратурой начальнику Южной дистанции инфраструктуры внесено представление, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования, ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ).

Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений находится на контроле.