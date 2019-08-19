Происшествия

Пушкиногорские полицейские помогли мужчине и его маленькому сыну выбраться из болот Сороти

Сотрудники Пушкиногорского ОВД помогли найти и вызволить из заболоченной местности мужчину и его восьмилетнего сына в темное время суток. Об этом Псковской Ленте Новости рассказала местная жительница Анна Лекарева.

По ее словам, 22 августа, около 18 часов, ее близкие отправились на прогулку на надувной лодке от деревни Савкино вниз по течению по реке Сороть. Они рассчитывали сойти на берег возле Тригорского, но из-за плохого знания местности проплыли мимо тех мест, где можно было благополучно высадится на берег, а связь с ними прервалась.

«Они плыли дальше и дальше в ожидании подходящего берега, но берега становились все более и более заросшими. Когда стало темнеть, муж с младшим сыном выехали на машине на их поиски. В 22 часа была совершенная темень, и я в страшном беспокойстве позвонила по телефону 112 и рассказала сотруднику полиции о пропаже сына и внука. Меня подробно расспросили обо всех обстоятельствах и сказали, что выезжают на поиск. Мне оставалось только ждать и молиться», - поделилась Анна Лекарева.

Через полтора часа ей позвонили из полиции и сказали, что нашли ее сына и внука, их вывели из заболоченной местности к полицейской машине и отвезли домой. Как оказалось, мужчина принял решение высадиться на берег возле Железово, и они с мальчиком оказались в полной темноте в заболоченной местности. В таком затруднительном положении, совершенно мокрых и замерзших их и обнаружили сотрудники полиции.

«Просто поразительно, как они нашли их в совершенной тьме. Как оказалось, во время поисков и машина застревала, и сами ребята-полицейские проваливались в воду. Выражаю сердечную благодарность Лукьяненко Артему Петровичу, Голубеву Юрию Алексеевичу и Закревскому Сергею Юрьевичу за поиск и вызволение из беды моего сына и внука. Низкий поклон им от всей нашей семьи», - поблагодарила Анна Лекарева.