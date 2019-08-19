Происшествия

Контрактник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ подорвался на мине в Чечне

Военнослужащий из Екатеринбурга, служивший по контракту в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ в Пскове, погиб в Чечне, подорвавшись на мине, пишут СМИ.



Фото с личной страницы Михаила Безельта, ВКонтакте

В Чечне 22-летний Михаил Безельт находился по служебной командировке. Как сообщили жене военнослужащего, он подорвался на мине 21 августа.

Екатеринбуржец получил осколок в живот. Его на вертолете отправили в госпиталь, но спасти не успели – он умер от внутреннего кровотечения.

Михаил Безельт - выпускник Уральского экономического колледжа, незадолго до гибели он женился. Его похоронят в Екатеринбурге 26 августа.