Происшествия

Родственники не поверили угрозам псковича, а затем нашли его мертвым

Вечером 23 августа в квартире одного из домов в Пскове обнаружено тело мертвого мужчины, который находился в длительном запое и угрожал накануне родственникам, что он может совершить необдуманный поступок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, в тот вечер погибший также выпивал вместе с родней, но потом, ушел в комнату, где и был впоследствии обнаружен мертвым.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, своего обидчивого родственника собравшиеся в квартире обнаружили лишь через несколько часов, когда наконец обеспокоились его отсутствием.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все детали случившегося.