Происшествия

Псковская прокуратура разобралась с нарушением в Центре помощи детям-сиротам

Псковский Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, удовлетворил требования псковской прокуратуры: по обеспечению ребенка-инвалида креслом-коляской. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Генеральной прокуратуре РФ, в ходе надзорных мероприятий установлено, что один из воспитанников учреждения, имеющий статус ребенка-инвалида, нуждается в техническом средстве реабилитации - кресле-коляске активного типа, предоставляемой за счет средств Фонда социального страхования РФ.

Источник: pixabay.com

«Кресла-коляска - необходима по индивидуальной программе реабилитации, - добавили в ведомстве. - Однако воспитанник, имеющий нарушения функций опорно - двигательного аппарата, длительное время не был обеспечен таким средством реабилитации, что - нарушение законодательства».

Также в Генпрокуратуре добавили, что в адрес руководителя Центра помощи детям прокурор города внес представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.