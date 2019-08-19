Происшествия

Ущерб от лесных пожаров в Псковской области планируют снизить в полтора раза

Власти Псковской области намерены снизить ежегодный размер ущерба от лесных пожаров до 11 миллионов рублей, что в полтора раза ниже текущих показателей. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии региона Виктор Мусатов. Планируется, что ущерб удастся снизить к 2024 году.



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«Ущерб от лесных пожаров в Псковской области не должен превышать 11 миллионов рублей к 2024 году. Мы намерены достигнуть существенного снижения ущерба, так как в 2019 году этот показатель находится на уровне 17 миллионов рублей, а площадь погибших лесных насаждений составляет 0,3 тыс. гектаров», - сказал Виктор Мусатов.

Он добавил, что для предупреждения лесных пожаров и для борьбы с ними по нацпроекту «Экология» Псковская область намерена приобрести новую специализированную технику, в том числе тракторы, бульдозеры, чтобы можно было оперативно добраться в труднодоступные участки лесов и оперативно ликвидировать возгорание. Первая партия оборудования поступит в этом году, отметил Мусатов.

Напомним, общая площадь земель лесного фонда Псковской области составляет почти 2,4 миллиона гектаров. В том числе почти 650 тысяч гектаров - это защитные леса, где запрещены сплошные рубки. Площадь эксплуатационных лесов, то есть территорий, где можно проводить сплошные рубки, составляет порядка 1,7 миллиона гектаров.