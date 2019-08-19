Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как помыть машину бесплатно?
Прекрасный выбор мяса в Неелово
О протестах и оппозиции
Женщина на рыбалке: экипировка
Учи язык
Дом от А до Я
Организация активного отдыха
Летние скидки на шубы!
Мини-юбки под запретом
Как жить комфортнее
Телефон прямого эфира 56-73-72
Об «успехах» импортозамещения
Шерше ля фам
 
 
 
ещё Происшествия 19.08.2019 15:090 Опознан мужчина, обнаруженный в реке Великой в Пскове 24.08.2019 15:590 В Псковской области все чаще воруют велосипеды 24.08.2019 14:570 На станции Опухлики нарушаются требования по эксплуатации железнодорожных переездов - транспортная прокуратура 24.08.2019 12:440 Пушкиногорские полицейские помогли мужчине и его маленькому сыну выбраться из болот Сороти 24.08.2019 10:480 Родственники не поверили угрозам псковича, а затем нашли его мертвым 24.08.2019 10:070 Контрактник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ подорвался на мине в Чечне
 
 
 
Самое популярное 21.08.2019 22:243 Оксана Федорова разочаровала поклонников «безразмерными» штанами 21.08.2019 17:2416 Шерше ля фам, или Что же будет с городом и с ними - 2 22.08.2019 09:411 В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса Псков - Москва 21.08.2019 12:272 Девочка-подросток пропала в Пскове 21.08.2019 09:380 В Гидрометцентре спрогнозировали теплый сентябрь
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Псковской области все чаще воруют велосипеды

24.08.2019 15:59|ПсковКомментариев: 0

Полиция в очередной раз предупреждает псковичей о том, что в Псковской области участились случаи краж велосипедов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, днем 22 августа в полицию обратился 39-летний житель поселка Палкино. Он заявил о краже велосипеда «Аист»: неизвестный похитил имущество от частного дома заявителя на улице Изборской в Палкино. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам ОП по Палкинскому району удалось установить подозреваемого: им оказался безработный местный житель 1971 года рождения. Похищенный велосипед у мужчины изъят, в содеянном он признался.

По данному факту полицией проводится проверка.

Еще одна кража двухколесного транспорта раскрыта в Стругах Красных. Заявление в МО МВД России «Струго-Красненский» 23 августа подала 44-летняя жительница поселка Владимирского Лагеря Стругокрасненского района. Она рассказала стражам порядка, что велосипед марки «Диант» злоумышленнику удалось похитить из подъезда дома.

Похищенное имущество было изъято у подозреваемого - молодого человека 1992 года рождения, проживающего в Стругах Красных. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье 158 ч.1 «Кража» УК РФ.

В связи с участившимися в регионе кражами двухколесного транспорта, полиция настоятельно рекомендует гражданам не оставлять велосипеды без присмотра, а также в подъезде многоквартирных домов и лестничных клетках.

Для сохранности имущества велолюбителям следует всегда пользоваться противоугонными тросами для велосипеда и велозамками.

Теги: #кража
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Минздрав предлагает работодателям проверять сотрудников на алкоголь и урезать зарплату курящим. Одобряете ли вы такие меры?
В опросе приняло участие 677 человек
24.08.2019, 16:230 Очистка Чудско-Псковского озера от ила позволит восстановить паромное сообщение с островом Колпина 24.08.2019, 15:590 В Псковской области все чаще воруют велосипеды 24.08.2019, 15:410 В Петербурге закрыли смотровую площадку, символизирующую открытость власти 24.08.2019, 15:200 Алкоголь, табак, наркотики можно заменить только одним - жизнью: митрополит Псковский и Порховский Тихон
24.08.2019, 14:570 На станции Опухлики нарушаются требования по эксплуатации железнодорожных переездов - транспортная прокуратура 24.08.2019, 14:351 Форум «За ЗОЖ» может получить «постоянную прописку» в Пскове 24.08.2019, 14:160 Под небом голубым есть город золотой: как прошел последний летний концерт Псковского симфонического оркестра 24.08.2019, 13:540 День города в Великих Луках начался с колокольных перезвонов и награждений за ответственный труд
24.08.2019, 13:501 У набережной Великой в Пскове начался силовой чемпионат мира по воркауту 24.08.2019, 13:290 Андрей Малахов объяснил участникам форума «За ЗОЖ», почему выглядит лучше сверстников 24.08.2019, 13:110 Протоирей-путешественник рассказал о своеобразном способе борьбы с наркоманией 24.08.2019, 12:440 Пушкиногорские полицейские помогли мужчине и его маленькому сыну выбраться из болот Сороти
24.08.2019, 12:221 Без участия молодежи невозможно бороться с вредными привычками в обществе - Леонид Варламов 24.08.2019, 12:032 Митрополит Псковский и Порховский Тихон: Мы не боремся со спиртными напитками, мы боремся с проблемой 24.08.2019, 12:000 ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении 24.08.2019, 11:423 Михаил Ведерников поприветствовал участников всероссийского форума «За ЗОЖ»
24.08.2019, 11:391 Псковская область попала в тройку регионов-лидеров по сорванным госзакупкам лекарств 24.08.2019, 11:320 Великолукские градоначальники поздравили горожан с Днем города 24.08.2019, 11:120 Авиамодельный фестиваль и астрофорум пройдут сегодня на горе Соколиха 24.08.2019, 10:480 Родственники не поверили угрозам псковича, а затем нашли его мертвым
24.08.2019, 10:260 Душа острова: вспоминая старца Николая Гурьянова 24.08.2019, 10:070 Контрактник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ подорвался на мине в Чечне 24.08.2019, 09:430 Динамичного развития и процветания пожелал Великим Лукам Сергей Гусев в День города 24.08.2019, 09:211 В Печорском районе пройдет 2-й этап областного чемпионата по маунтинбайку
24.08.2019, 08:560 В Великих Луках 24 и 25 августа празднуют День города 24.08.2019, 04:160 Великолучане обыграли петербуржцев в первенстве России по футболу 24.08.2019, 03:430 Портрет в три четверти века 23.08.2019, 23:421 В ДТП около кафе «Березка» в Пскове иномарка сбила двух мужчин. ФОТО
23.08.2019, 23:100 В Пскове обсудили пожарную безопасность на избирательных участках 23.08.2019, 22:390 Минтруд РФ повысил прожиточный минимум 23.08.2019, 22:080 Труп 93-летнего пенсионера нашли в Великих Луках 23.08.2019, 22:011 Торжественное мероприятие в честь 75-летия Псковской области. ФОТО
23.08.2019, 21:271 «Псковпассажиравтотранс» предупредил о внеплановой задержке продажи проездных 23.08.2019, 21:220 Транспортная прокуратура усомнилась в безопасности железнодорожных путей Новосокольнической дистанции 23.08.2019, 21:020 Ученые: Владельцы собак реже страдают ожирением 23.08.2019, 20:420 Губернатор Ленобласти поздравил жителей Псковской области с 75-летием региона
23.08.2019, 20:250 В Пскове состоялся митинг в честь 76-й годовщины Курской битвы. ФОТО 23.08.2019, 19:490 Любовные письма с упоминанием Пскова продали за 1,1 млн рублей 23.08.2019, 19:301 Совет профсоюза работников образования обсудил предложения по изменению системы оплаты труда педагогов 23.08.2019, 19:100 Умер один из богатейших людей мира
23.08.2019, 18:520 Псковские и петербургские футболисты сыграли вничью в шестом туре ПФЛ 23.08.2019, 18:414 Высиживать не нужно, нужен результат - Денис Иванов об инициативе по сокращению рабочей недели 23.08.2019, 18:390 В Пскове впервые состоится персональная выставка живописи Игоря Григорьева 23.08.2019, 18:261 В 2019 году продукты в России дорожали в полтора раза быстрее, чем в Евросоюзе
23.08.2019, 18:120 В Пскове открылась выставка «Подвиг после войны» 23.08.2019, 18:050 Небольшой дождь возможен завтра в Псковской области 23.08.2019, 17:520 В Псковской области намерены усилить информирование о проводимых аукционах и торгах 23.08.2019, 17:450 ПсковГУ приглашает на курс по моделированию и пошиву женской одежды
23.08.2019, 17:390 Повышение зарплат чиновников обсудили члены ассоциации муниципальных образований Псковской области 23.08.2019, 17:251 Бесплатный мастер-класс по фотографии прошел в псковском Молодежном центре 23.08.2019, 17:050 Алименты в 70 тысяч рублей оплатил должник из Острова 23.08.2019, 16:520 Жилищные вопросы рассмотрела Елена Полонская в партийной «Семейной приемной»
23.08.2019, 16:520 Директора компании «Славянский тур» Изабеллу Коваль наградили Почетной грамотой Совета Федерации за большой вклад в развитие туризма в регионе 23.08.2019, 16:400 В Псковской области будут говорить о сохранении культурного наследия народов России в рамках фестиваля «Финно-угорский транзит» 23.08.2019, 16:323 Петербургские футбольные фанаты взбудоражили псковичей 23.08.2019, 16:280 В бесплатной экскурсии, приуроченной ко Дню Российского Флага, приняли участие 47 человек
23.08.2019, 16:247 Псковский завод «Титан-Полимер» и ПсковГУ обсудят с экспертами возможности кооперации науки, производства и образования 23.08.2019, 16:230 Год тюрьмы получил пскович за незаконное приобретение и хранение амфетамина 23.08.2019, 16:120 Александр Котов поблагодарил современников за любовь к родному краю 23.08.2019, 16:060 Губернатор поможет псковичке в приватизации служебного жилья
23.08.2019, 16:010 Три поездки в Псково-Печерский монастырь организует экскурсионный центр «Троицкий» в престольный праздник Успения 23.08.2019, 16:000 В связи с производством дорожных работ на участках федеральных трасс Р-56 и М-9 в Псковской области движение организовано в реверсивном режиме 23.08.2019, 15:562 Поздравление Михаила Ведерникова с 75-летием со дня образования Псковской области. СТЕНОГРАММА 23.08.2019, 15:360 ВТБ развивает цифровые каналы для инвестиций с РБК
23.08.2019, 15:270 Вывоз отходов с острова Колпина начнется до середины сентября 23.08.2019, 15:241 По поручению губернатора детско-юношеская школа «Ника» получит экипировку для команды 23.08.2019, 15:240 На Псковской ГРЭС прошел День открытых дверей 23.08.2019, 15:191 В пушкиногорской деревне Поляне появится стабильная мобильная связь
23.08.2019, 15:180 Миллениалы и монахи: чем уникален опыт «Волонтеров наследия» в Псковской области 23.08.2019, 15:010 В Управлении Росгвардии по Псковской области прошел конкурс детских рисунков 23.08.2019, 14:590 Житель Бежаницкого района избил и изнасиловал 77-летнюю пенсионерку 23.08.2019, 14:531 Кофе, Пушкин, Tele2: стирая границы общения
23.08.2019, 14:521 Псковичи могут бесплатно привиться от гриппа у «Империала» 23.08.2019, 14:411 Братьев-великолучан поместили под домашний арест за выращивание 450 кустов конопли в Бежаницком районе 23.08.2019, 14:310 В Уголовно-исполнительной инспекции города Пскова состоялось межведомственное профилактическое мероприятие «Родительское собрание» 23.08.2019, 14:180 Триколор пронесли по набережной Себежа
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.