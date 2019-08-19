Происшествия

В Псковской области все чаще воруют велосипеды

Полиция в очередной раз предупреждает псковичей о том, что в Псковской области участились случаи краж велосипедов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, днем 22 августа в полицию обратился 39-летний житель поселка Палкино. Он заявил о краже велосипеда «Аист»: неизвестный похитил имущество от частного дома заявителя на улице Изборской в Палкино. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам ОП по Палкинскому району удалось установить подозреваемого: им оказался безработный местный житель 1971 года рождения. Похищенный велосипед у мужчины изъят, в содеянном он признался.

По данному факту полицией проводится проверка.

Еще одна кража двухколесного транспорта раскрыта в Стругах Красных. Заявление в МО МВД России «Струго-Красненский» 23 августа подала 44-летняя жительница поселка Владимирского Лагеря Стругокрасненского района. Она рассказала стражам порядка, что велосипед марки «Диант» злоумышленнику удалось похитить из подъезда дома.

Похищенное имущество было изъято у подозреваемого - молодого человека 1992 года рождения, проживающего в Стругах Красных. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье 158 ч.1 «Кража» УК РФ.

В связи с участившимися в регионе кражами двухколесного транспорта, полиция настоятельно рекомендует гражданам не оставлять велосипеды без присмотра, а также в подъезде многоквартирных домов и лестничных клетках.

Для сохранности имущества велолюбителям следует всегда пользоваться противоугонными тросами для велосипеда и велозамками.