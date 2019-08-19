Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Учи язык
Женщина на рыбалке: экипировка
Летние скидки на шубы!
О протестах и оппозиции
Прекрасный выбор мяса в Неелово
Как помыть машину бесплатно?
Дом от А до Я
Организация активного отдыха
Мини-юбки под запретом
Об «успехах» импортозамещения
Как жить комфортнее
Шерше ля фам
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Происшествия 19.08.2019 15:090 Опознан мужчина, обнаруженный в реке Великой в Пскове 24.08.2019 17:070 Ущерб от лесных пожаров в Псковской области планируют снизить в полтора раза 24.08.2019 16:450 У великолучан похищали деньги, когда они пользовались банкоматом в торговом центре 24.08.2019 15:590 В Псковской области все чаще воруют велосипеды 24.08.2019 14:570 На станции Опухлики нарушаются требования по эксплуатации железнодорожных переездов - транспортная прокуратура 24.08.2019 12:440 Пушкиногорские полицейские помогли мужчине и его маленькому сыну выбраться из болот Сороти
 
 
 
Самое популярное 21.08.2019 22:243 Оксана Федорова разочаровала поклонников «безразмерными» штанами 21.08.2019 17:2416 Шерше ля фам, или Что же будет с городом и с ними - 2 22.08.2019 09:411 В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса Псков - Москва 21.08.2019 12:272 Девочка-подросток пропала в Пскове 21.08.2019 09:380 В Гидрометцентре спрогнозировали теплый сентябрь
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

У великолучан похищали деньги, когда они пользовались банкоматом в торговом центре

24.08.2019 16:45|ПсковКомментариев: 0

Житель Невеля с помощью специальной программы похитил деньги у великолучан, которые пользовались банкоматом в торговом центре в Великих Луках на улице Вокзальной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следствием установлено, в марте 2019 года 20-летний неработающий невельчанин зашел в торговый центр, подошел к банкомату и не завершил операцию по оплате. Затем с помощью специальной программы похитил деньги у посетителей ТЦ, когда те вставляли свою банковскую карту в устройство и вводили пин-код. Списанные средства поступали на номер мобильного телефона похитителя. Таким образом невельчанину удалось пополнить свой счет на 9 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий молодой человек был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки.

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ.

После завершения расследования уголовное дело было направлено в Великолукский городской суд. Суд назначил виновному наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Теги: #кража
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Минздрав предлагает работодателям проверять сотрудников на алкоголь и урезать зарплату курящим. Одобряете ли вы такие меры?
В опросе приняло участие 680 человек
24.08.2019, 17:580 Великолукский велоцентр примет первые официальные соревнования 24.08.2019, 17:280 Петр Мамонов госпитализирован в тяжелом состоянии после инфаркта миакарда 24.08.2019, 17:070 Ущерб от лесных пожаров в Псковской области планируют снизить в полтора раза 24.08.2019, 16:450 У великолучан похищали деньги, когда они пользовались банкоматом в торговом центре
24.08.2019, 16:230 Очистка Чудско-Псковского озера от ила позволит восстановить паромное сообщение с островом Колпина 24.08.2019, 15:590 В Псковской области все чаще воруют велосипеды 24.08.2019, 15:410 В Петербурге закрыли смотровую площадку, символизирующую открытость власти 24.08.2019, 15:200 Алкоголь, табак, наркотики можно заменить только одним - жизнью: митрополит Псковский и Порховский Тихон
24.08.2019, 14:570 На станции Опухлики нарушаются требования по эксплуатации железнодорожных переездов - транспортная прокуратура 24.08.2019, 14:351 Форум «За ЗОЖ» может получить «постоянную прописку» в Пскове 24.08.2019, 14:160 Под небом голубым есть город золотой: как прошел последний летний концерт Псковского симфонического оркестра 24.08.2019, 13:540 День города в Великих Луках начался с колокольных перезвонов и награждений за ответственный труд
24.08.2019, 13:501 У набережной Великой в Пскове начался силовой чемпионат мира по воркауту 24.08.2019, 13:290 Андрей Малахов объяснил участникам форума «За ЗОЖ», почему выглядит лучше сверстников 24.08.2019, 13:110 Протоирей-путешественник рассказал о своеобразном способе борьбы с наркоманией 24.08.2019, 12:440 Пушкиногорские полицейские помогли мужчине и его маленькому сыну выбраться из болот Сороти
24.08.2019, 12:221 Без участия молодежи невозможно бороться с вредными привычками в обществе - Леонид Варламов 24.08.2019, 12:032 Митрополит Псковский и Порховский Тихон: Мы не боремся со спиртными напитками, мы боремся с проблемой 24.08.2019, 12:001 ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении 24.08.2019, 11:423 Михаил Ведерников поприветствовал участников всероссийского форума «За ЗОЖ»
24.08.2019, 11:391 Псковская область попала в тройку регионов-лидеров по сорванным госзакупкам лекарств 24.08.2019, 11:320 Великолукские градоначальники поздравили горожан с Днем города 24.08.2019, 11:120 Авиамодельный фестиваль и астрофорум пройдут сегодня на горе Соколиха 24.08.2019, 10:480 Родственники не поверили угрозам псковича, а затем нашли его мертвым
24.08.2019, 10:260 Душа острова: вспоминая старца Николая Гурьянова 24.08.2019, 10:070 Контрактник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ подорвался на мине в Чечне 24.08.2019, 09:430 Динамичного развития и процветания пожелал Великим Лукам Сергей Гусев в День города 24.08.2019, 09:211 В Печорском районе пройдет 2-й этап областного чемпионата по маунтинбайку
24.08.2019, 08:560 В Великих Луках 24 и 25 августа празднуют День города 24.08.2019, 04:160 Великолучане обыграли петербуржцев в первенстве России по футболу 24.08.2019, 03:430 Портрет в три четверти века 23.08.2019, 23:421 В ДТП около кафе «Березка» в Пскове иномарка сбила двух мужчин. ФОТО
23.08.2019, 23:100 В Пскове обсудили пожарную безопасность на избирательных участках 23.08.2019, 22:390 Минтруд РФ повысил прожиточный минимум 23.08.2019, 22:080 Труп 93-летнего пенсионера нашли в Великих Луках 23.08.2019, 22:011 Торжественное мероприятие в честь 75-летия Псковской области. ФОТО
23.08.2019, 21:271 «Псковпассажиравтотранс» предупредил о внеплановой задержке продажи проездных 23.08.2019, 21:220 Транспортная прокуратура усомнилась в безопасности железнодорожных путей Новосокольнической дистанции 23.08.2019, 21:020 Ученые: Владельцы собак реже страдают ожирением 23.08.2019, 20:420 Губернатор Ленобласти поздравил жителей Псковской области с 75-летием региона
23.08.2019, 20:250 В Пскове состоялся митинг в честь 76-й годовщины Курской битвы. ФОТО 23.08.2019, 19:490 Любовные письма с упоминанием Пскова продали за 1,1 млн рублей 23.08.2019, 19:301 Совет профсоюза работников образования обсудил предложения по изменению системы оплаты труда педагогов 23.08.2019, 19:100 Умер один из богатейших людей мира
23.08.2019, 18:520 Псковские и петербургские футболисты сыграли вничью в шестом туре ПФЛ 23.08.2019, 18:414 Высиживать не нужно, нужен результат - Денис Иванов об инициативе по сокращению рабочей недели 23.08.2019, 18:390 В Пскове впервые состоится персональная выставка живописи Игоря Григорьева 23.08.2019, 18:261 В 2019 году продукты в России дорожали в полтора раза быстрее, чем в Евросоюзе
23.08.2019, 18:120 В Пскове открылась выставка «Подвиг после войны» 23.08.2019, 18:050 Небольшой дождь возможен завтра в Псковской области 23.08.2019, 17:520 В Псковской области намерены усилить информирование о проводимых аукционах и торгах 23.08.2019, 17:450 ПсковГУ приглашает на курс по моделированию и пошиву женской одежды
23.08.2019, 17:390 Повышение зарплат чиновников обсудили члены ассоциации муниципальных образований Псковской области 23.08.2019, 17:251 Бесплатный мастер-класс по фотографии прошел в псковском Молодежном центре 23.08.2019, 17:050 Алименты в 70 тысяч рублей оплатил должник из Острова 23.08.2019, 16:520 Жилищные вопросы рассмотрела Елена Полонская в партийной «Семейной приемной»
23.08.2019, 16:520 Директора компании «Славянский тур» Изабеллу Коваль наградили Почетной грамотой Совета Федерации за большой вклад в развитие туризма в регионе 23.08.2019, 16:400 В Псковской области будут говорить о сохранении культурного наследия народов России в рамках фестиваля «Финно-угорский транзит» 23.08.2019, 16:323 Петербургские футбольные фанаты взбудоражили псковичей 23.08.2019, 16:280 В бесплатной экскурсии, приуроченной ко Дню Российского Флага, приняли участие 47 человек
23.08.2019, 16:247 Псковский завод «Титан-Полимер» и ПсковГУ обсудят с экспертами возможности кооперации науки, производства и образования 23.08.2019, 16:230 Год тюрьмы получил пскович за незаконное приобретение и хранение амфетамина 23.08.2019, 16:120 Александр Котов поблагодарил современников за любовь к родному краю 23.08.2019, 16:060 Губернатор поможет псковичке в приватизации служебного жилья
23.08.2019, 16:010 Три поездки в Псково-Печерский монастырь организует экскурсионный центр «Троицкий» в престольный праздник Успения 23.08.2019, 16:000 В связи с производством дорожных работ на участках федеральных трасс Р-56 и М-9 в Псковской области движение организовано в реверсивном режиме 23.08.2019, 15:562 Поздравление Михаила Ведерникова с 75-летием со дня образования Псковской области. СТЕНОГРАММА 23.08.2019, 15:360 ВТБ развивает цифровые каналы для инвестиций с РБК
23.08.2019, 15:270 Вывоз отходов с острова Колпина начнется до середины сентября 23.08.2019, 15:241 По поручению губернатора детско-юношеская школа «Ника» получит экипировку для команды 23.08.2019, 15:240 На Псковской ГРЭС прошел День открытых дверей 23.08.2019, 15:191 В пушкиногорской деревне Поляне появится стабильная мобильная связь
23.08.2019, 15:180 Миллениалы и монахи: чем уникален опыт «Волонтеров наследия» в Псковской области 23.08.2019, 15:010 В Управлении Росгвардии по Псковской области прошел конкурс детских рисунков 23.08.2019, 14:590 Житель Бежаницкого района избил и изнасиловал 77-летнюю пенсионерку 23.08.2019, 14:531 Кофе, Пушкин, Tele2: стирая границы общения
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.