Происшествия

У великолучан похищали деньги, когда они пользовались банкоматом в торговом центре

Житель Невеля с помощью специальной программы похитил деньги у великолучан, которые пользовались банкоматом в торговом центре в Великих Луках на улице Вокзальной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следствием установлено, в марте 2019 года 20-летний неработающий невельчанин зашел в торговый центр, подошел к банкомату и не завершил операцию по оплате. Затем с помощью специальной программы похитил деньги у посетителей ТЦ, когда те вставляли свою банковскую карту в устройство и вводили пин-код. Списанные средства поступали на номер мобильного телефона похитителя. Таким образом невельчанину удалось пополнить свой счет на 9 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий молодой человек был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки.

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ.

После завершения расследования уголовное дело было направлено в Великолукский городской суд. Суд назначил виновному наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.