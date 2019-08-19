Происшествия

Пскович подозревается в надругательстве над малолетней дочерью своих знакомых

23 августа 2019 года в правоохранительные органы поступило сообщение об изнасиловании малолетней девочки в одном из муниципальных образований области. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, в результате совместной работы следователей, сотрудников уголовного розыска территориального отдела полиции, аппарата УМВД России по Псковской области и столичной полиции был установлен предполагаемый злоумышленник и задержан в Москве.

Им оказался пскович, последнее время проживающий и работающий в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, 20 августа 2019 года подозреваемый, оказавшись наедине с ребенком своих знакомых, изнасиловал девочку.

В настоящее время произведено процессуальное задержание подозреваемого. Сейчас его допрашивают следователи. Расследование уголовного дела продолжается.