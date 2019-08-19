Происшествия

Житель Новосокольников сознался в краже денег из «Мерседеса»

В МО МВД России «Новосокольнический» обратился 27-летний местный житель, с заявлением о краже. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, из салона автомобиля «Мерседес», припаркованного у дома на улице Тихмянова, поздним вечером неизвестный похитил 11 тысяч рублей.

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«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, полицейские установили подозреваемого. Им оказался мужчина 1986 года рождения. Этот житель Новосокольников уже был неоднократно судим за грабежи. В краже мужчина признался», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, по части 1 статьи 158 УК РФ - «Кража».